Киевский дизайнер разработал шрифт для названия станции метро «Зверинецкая»

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Ирина Маймур
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Дизайнер Богдан Гдаль показал один из вариантов шрифта нового названия станции метро «Дружбы народов». 18 мая Киевсовет переименовал ее в «Зверинецкую».

Об этом Богдан сообщил на своей фейсбук-странице.

Первый вариант шрифта дизайнер создал, вдохновившись буквами Саши Комьяхова, которые тот делал на основе надписей Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры.

Богдана зацепил этот арт-проект. Дизайнер почувствовал, что он подходит под Зверинецкую, объяснил автор изданию «Хмарочос».

Дизайнер планирует, что разработает еще один вариант шрифта.

Кроме того, Богдан разработал шрифт для новой надписи на станции метро «Почайна». Известно, что по просьбе архитектора Тамары Целиковской, шрифт должен был повторять имеющийся на станции «Печерская».

Ранее мы писали, что Гдаль создал шрифт для названия станции киевского метро «Площадь Украинских Героев» (бывшая Площадь Льва Толстого). Украинский дух в буквах Гдаль передал с помощью 2 составляющих: оригинальных исторических форм некоторых букв и стиля с начала 20 века эпохи Нарбута и Кричевского.

Фото: Богдан Гдаль

Опубликовано: 19 мая 2023
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