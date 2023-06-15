На дне Каховского водохранилища обнаружили руины старинной церкви

В селе Покровском возле Никополя на дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки старинной казацкой церкви XVIII века, сообщает Nikopolnews.

Кроме остатков старой церкви, местные обнаружили рядом кладбище.



О Покровской Сечевой церкви писал Александр Довженко, ее также рисовал Тарас Шевченко.

Сейчас местные жители делятся в соцсетях фото и видео находок на обмелевшем дне водохранилища.

Директор музея села Покровское Лариса Садовская рассказала, что в 1734-1775 годах на месте Покровского существовала Новая Сечь, возникшая после возвращения Войска Запорожского низового под российский протекторат в результате подписания Лубенского договора.

Новая Сечь, 1734-1775 годы. Реконструкция В. Ленченко

На территории главного укрепления – Коша – находились дома кошевого атамана и старшины, военная канцелярия, казна, дома духовенства, а также Сечевая церковь Покрова Божией Матери.

Каменная церковь в Покровском была до 1954 года. Затем была затоплена водами Каховского водохранилища. Перед затоплением советские власти вывезли оттуда большинство реликвий.