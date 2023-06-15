На Арсенальной открывают бар O!Prosecco с коктейлями и блюдами из морепродуктов

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Ирина Маймур
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16 июня на улице Князей Острожских начнет работу бар O!Prosecco от основателей ресторана «Одесса-Мама».

На вечере-открытии киевлян ждут блюда из морепродуктов, welcome drink, живая музыка и аниматоры.

Как отмечают основатели заведения, некоторое время они работали в тестовом режиме, узнавали о вкусах и вкусах горожан и теперь готовы «делать ветер».

Во меню и барной карте O!Prosecco есть устрицы, морские закуски, коктейли, лимонад и просекко.

Цены: устрицы Фин де Клер – от 115 грн, салат из морских водорослей – 119 грн, лосось на подушке из жареного ремня – 270 грн, картофель фри с беконом – 135 грн, коктейль Куба Либре – 189 грн, просекко – от 90 грн.

Адрес: улица Князей Острожских, 8

Режим работы: с 11:00 до 22:00

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Опубликовано: 15 июня 2023
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