На Теремках открыли заведение с шаурмой по-грузински «Tbilisuri Шаурма»

На Теремках заработало заведение «Tbilisuri Шаурма» с шаурмой по-грузински.

Чтобы приготовить особенную шаурму, мясо для нее маринуют в грузинском маринаде, а затем жарят на гриле.

В заведении предлагают варианты с тремя видами мяса по выбору: это может быть курятина, свинина или микс (свинина и курица пополам). Шаурму вам могут завернуть в лаваш или булку.

К тому же в меню есть сырная шаурма, картофель фри и селянски, а также сырные палочки.

Специальное предложение от Tbilisuri – 1100-граммовая мясная шаурма.

Среди напитков есть сладкие газированные напитки, кофе, минеральная вода, айран и грузинские лимонады.

Это уже вторая точка сети. Первую открыли по проспекту Науки. Сеть имеет свою службу доставки.

Цены: шаурма по-грузински (мини/стандарт/большая) – 130/160/180 грн, шаурма микс в хлебе (стандарт) – 150 грн, сырная шаурма (стандарт) – 120 грн, грандиозная шаурма – 370 грн, сырные палочки с фирменным соусом – 130 грн

Адрес: ул. Юлии Здановской (бывшая Ломоносова), 40

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

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Фото: «Tbilisuri Шаурма»