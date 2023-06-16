Вина с полки, кофе и выпечка: в центре Киева заработал винный бар и магазин «Льо»

На улице Большой Житомирской в тестовом режиме открыли винный бар и магазин «Льо». Официальное открытие запланировано «на следующую неделю».

Как отмечают основатели заведения Олекса Королев и Василий Великанский, они открыли «Льо» на «чистом энтузиазме и безграничной любви к вину». Владельцы вдохновлялись небольшими европейскими винными пространствами, которые специализируются на продаже бутылок с вином и предлагают выпить бокал прямо на месте, не отходя от полки.

«Вино с полки можно взять домой, распить с друзьями на Пейзажной аллее, или выпить в заведении из cork fee», отмечают в «Льо».

В баре предлагают 12 позиций вина. Ассортимент регулярно обновляется. Также в заведении есть селекция вин от маленьких виноделий с акцентом на качество.

К напиткам предлагают small plates – небольшие тарелки с закусками, «идеально сочетающиеся со вкусом вин».

Также в заведении есть кофе от CafeBoutique и выпечка от Pate.

Цены : бокал итальянского красного вина Villa Calicantus Vino Rosso — 169 грн, бокал белого португальского вина Aphros Loureiro 2014 года — 229 грн, бокал итальянского оранжевого вина Denavolo Catavela — 239 грн, сардины с обпаленым лаймом, эспрессо-тоник — 80 грн

Адрес: ул. Большая Житомирская, 20

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

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Фото: «Ле»