В Киеве продали ТРЦ "Магеллан", принадлежавший российскому банку

ТРЦ "Магеллан", принадлежавший закрытому МР Банку (бывший Сбербанк) 15 июня продали за 620 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.Продажи.

Цена во время торгов выросла со стартовых 448 миллионов гривен до 620 миллионов гривен, свидетельствуют данные аукциона.

Победителем аукциона стало ООО "Птахоплемзавод "Коробівський" в с. Кединая гора Черкасской области. Это предприятие производит мясо утки пекинской породы под торговой маркой "Смачне каченя".

В середине сентября 2017 года АМКУ предоставил разрешение ПАО Сбербанк приобрести активы ГП Край Проперти в виде целостного имущественного комплекса ТРЦ "Магеллан".

Деньги, вырученные от продажи активов, Фонд гарантирования вкладов физлиц направит на расчеты с кредиторами МР Банка.