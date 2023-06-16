В затопленном доме-музее Полины Райко сохранилось только 30—40% фресок

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Ирина Маймур
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Несмотря на то, что сам дом-музей Полины Райко в Олешках выстоял после затопления, большинство его фресок потеряно.

Об этом сообщил художник и представитель Херсонского областного благотворительного фонда им. Полины Райко Семен Храмцов.

«Большинство внутренних стен обрушилось, теперь это ужасный опенспейс… Фресок где-то 30–40 % (с потолками) сохранилось», — написал Храмцов.

Он сообщил, что полностью утрачена фреска «Стена с сестрами». Кроме того, вероятно, не сохранились работы «Муж-рыбак», «Медсестра», «Дорога в рай» и изображения кошек, находившихся в нижней части дома-музея.

Неизвестно, сколько в таком состоянии сможет выстоять дом, отмечает Храмцов. Пока берегини планируют как-то его «сушить».

Фото: Семен Храмцов

Опубликовано: 16 июня 2023
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