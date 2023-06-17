Onuka представила песню "Peremoha", посвященную украинским военным и волонтерам

Onuka представила песню "Peremoha", которая станет первым треком нового альбома “Room”.

"Peremoha" - это ода украинским воинам и героическим волонтерам. Песня становится отражением и демонстрацией креативности и современности украинцев, ежедневно сопротивляющихся врагу.

Одновременно с выходом песни и клипа группа объединяется с волонтером Татою Кеплер и ее благотворительным проектом "Птицы" для общей цели — сбора 1,5 млн грн на медицинское оборудование для военных медиков. Все средства, полученные на стриминговых платформах от прослушивания сингла и просмотра клипа, будут направлены волонтерам.

Поддержать благотворительный проект "Птицы" Папы Кеплер можно по ссылке .