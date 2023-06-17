Марку "Русский военный корабль, иди..." признали лучшей в мире

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Валерия Гуржий
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На "почтовом Оскаре" - World Postand Parcel Award, проходившем в Таллин, "Укрпочта" получила сразу 3 награды.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Укрпочту" признали лучшим почтовым оператором мира. Награду вручили за устойчивость, доставку по всему миру, несмотря на закрытие аэропортов и за работу на освобожденных территориях во всех уголках страны.

А ее марку "Русский военный корабель, иди…" признали лучшей маркой в мире 2022 года.

Награду также получил Игорь Смелянский за лидерство в индустрии.

"Имел честь получить эту награду, как СЕО, и присоединиться к номинантам, получившим ее в предыдущие годы - гендиректорам Почты Германии DHL, Почте Франции, Великобритании, Эмиратам и другим передовым странам", - отметил гендиректор "Укрпочты"

World Post & Parcel Awards – самая авторитетная отраслевая премия, которая 24-й год подряд отмечает достижения в индустрии почты и экспресс-доставки. В открытом конкурсе ежегодно принимают участие компании почтовой и экспресс-доставки и компании, создающие технологические решения по автоматизации и информационному обмену в почтово-логистической сфере.

Опубликовано: 17 июня 2023
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