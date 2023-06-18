В Киеве в школьные укрытия будут пускать всех граждан

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Валерия Гуржий
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Департамент образования и науки КГГА издал приказ о допуске всех граждан во время воздушной тревоги в школы.

Об этом пишет "Твой город".

Согласно полученному приказу от 1 июня 2023 года, начальники управлений образования районных в Киеве государственных администраций и руководителей учебных заведений должны проконтролировать, чтобы во время воздушной тревоги ворота и калитки были открытыми для беспрепятственного доступа к школьным укрытиям.

Кроме этого, должна быть обновлена и уточнена информация об укрытиях, в частности указатели движения на территориях и в помещениях учебных заведений.

В приказе также говорится об отработке и внесении изменений в должностные инструкции сторожей.

Ранее мы писали, что в Киеве только 15% укрытий полностью пригодны для использования.

Фото: УНИАН

Опубликовано: 18 июня 2023
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