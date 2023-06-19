В Украине появилось приложение для психологической поддержки ветеранов «База»

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Ирина Маймур
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В Украине запустили приложение для психологической поддержки ветеранов «База». Его через семь месяцев создала международная организация IREX.

Об этом разработчики сообщили в фейсбуке.

В приложении можно найти материалы о психическом здоровье и упражнениях для самопомощи, а также полезные ветеранам и ветеранкам контакты.

Приложение имеет кризисную кнопку, которая поможет урегулировать свое состояние, когда очень плохо. Также прямо в «Базе» есть возможность написать специалисту-психотерапевту и получить квалифицированный ответ. Пользователь может оставаться анонимным и не указывать данные о себе.

К тому же в приложении есть информация о тревоге, последствиях легкой черепно-мозговой травмы, хроническая боль, плохой сон, депрессия, навязчивые мысли и инструменты, как работать с этим.

Также в «Базе» есть трекер настроения, возможность записывать свои мысли и состояния и ставить себе напоминания.

Приложение можно скачать в Google Play и App Store.

Фото: «База»

Опубликовано: 19 июня 2023
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