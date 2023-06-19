На Лукьяновке заработало кафе со здоровой едой Younger

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Ирина Маймур
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В помещении Института вертебрологии и реабилитации на Лукьяновке начало работу кафе Younger.

«Это кафе со здоровой пищей, которое будет работать для посетителей и работников института, а также на доставку», — рассказала The Village Украина Виктория Рейникова (Bureau Business Ideas). Она консультирует проект.

В заведении предлагают соленые и сладкие круассаны, завтраки и ланчи с 11:00 до 19:00. Среди напитков есть кофе, матча, смузи, фреши и милкшейки.

Цены: авокадо-тост с яйцом-пашот — 165 грн, большой завтрак с яйцом, тостом, хумусом и салатом — 120 грн, круасан с беконом — 90 грн, равиоли с лососем — 220 грн, наполеон в стакане — 55 грн

Адрес: улица Багговутовская, 23

Режим работы: 09:00-19:00 (будние дни), 10:00-15:00 (выходные)

Фото: Younger

Опубликовано: 19 июня 2023
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