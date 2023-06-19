На Печерске открыли ресторан «Любовь и люди» с современной украинской кухней

На Печерске в ЖК «Французский квартал-2» заработал ресторан современной украинской кухни «Любовь и люди».

Его владелица и идейная вдохновительница — Юлия Саенко.

Заведение семейное, поэтому здесь есть меню для малышей и обустроена детская комната.

В меню предлагают неординарные сочетания локальных продуктов и блюд, которые не являются типично украинскими, однако уже стали частью гастрономической жизни Киева. В частности, есть паста, рамен, хумус со сладким мясом и украинской рыбой.

Также в «Любовь и люди» готовят завтраки с 10:00 до 13:00: перлотто с артишоками и яйцом пашот, аво-тост с печеной свеклой или оладьи из цуккини и киноа.

В барной карте есть классические и авторские коктейли, вина и крепкий алкоголь, кофе и лимонады.

Цены: гречишный багет с пармезаном и чесноком — 135 грн, перлотто с артишоками и яйцом пашот — 295 грн, хумус со сладким мясом — 290 грн, боул с фермерской тилапией и с птитимом — 410 грн, погач с бараниной кари — 365 грн

Адрес: улица Предславинская, 44

Режим работы: ежедневно 10:00–22:00

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Фото: «Любовь и люди»