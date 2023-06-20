Утром – допио, вечером – вино: на Осокорках открыли кофейню и винный бар Hustle

116
Ирина Маймур
share share

На улице Княжий Затон заработала кафе и винный бар Hustle.

Владельцы заведения позиционируют его как «кафе-нонконформист без «четвертых волн» и предрассудков».

«Наш основной акцент – чтобы вам было круто, уютно, драйвово и вкусно», – говорят в Hustle.

Мебель в заведении винтажная. Стойку, столики и стены заведения расписали киевские художники Маша Шанго и его коллега Александр Ивашко, а бюсты – харьковчане Rich Art.

Интерьер заведения полон интересных оригинальных вещей, в частности здесь можно увидеть бетонного гуся или морской барометр, показывающий, какая за окном погода.

«В скором времени на стене появится манифест заведения и каждый сможет прочитать, какую идею мы отражаем и за что болеем», — рассказывают в заведении.

Локация имеет 12 мест в зале и на летней террасе.

Из напитков есть классические кофейные напитки: эспрессо, кофе фильтр, капучино или флет вайт на обычном, безлактозном или растительном молоке, а также кофе с апельсиновым фрешем, лимонады, чаи и вино. Вино предлагает белое сухое, розовое полусладкое и красное вино различной насыщенности. Также украинское крафтовое вино.

К напиткам предлагают сэндвичи, киши, галеты и десерты.

Заведение пет-френдли, здесь угощают собак вкусностями, а за первый приход с любимцем угощают гостя фильтром.

Цены: эспрессо – 45 грн, капучино – 55 грн, матча латте – 80 грн, сэндвич с курицей терияки – 135 грн, пицца-киш с салями, каперсами и моцареллой – 120 грн, брауни с мальдонской солью – 80 грн.

Адрес: ул. Княжий Затон, 14Б

Режим работы: ежедневно 08:00 - 21:00

Instagram

Фото: Hustle

Опубликовано: 20 июня 2023
share share
До и после: на проспекте Ивасюка убрали более 200 незаконных рекламных конструкций До и после: на проспекте Ивасюка убрали более 200 незаконных рекламных конструкций Кличко в шестой раз отклонил петицию об отмене остановки транспорта во время тревог Кличко в шестой раз отклонил петицию об отмене остановки транспорта во время тревог В Буче отремонтируют 5 многоквартирных домов В Буче отремонтируют 5 многоквартирных домов В Киеве появятся отели для насекомых В Киеве появятся отели для насекомых В Киеве объявили электронные торги по размещению нескольких точек уличной торговли В Киеве объявили электронные торги по размещению нескольких точек уличной торговли На левом берегу Киева заработало пространство для женщин и девушек «Вільна» На левом берегу Киева заработало пространство для женщин и девушек «Вільна» Все, что вы хотели знать о корме Hills для собак: преимущества, недостатки и советы по кормлению Все, что вы хотели знать о корме Hills для собак: преимущества, недостатки и советы по кормлению Лекция Тимоти Снайдера, презентация дневника Владимира Вакуленко: 10 событий Книжного Арсенала, которые стоит посетить Лекция Тимоти Снайдера, презентация дневника Владимира Вакуленко: 10 событий Книжного Арсенала, которые стоит посетить
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.