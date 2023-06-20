Во Львове стихийную свалку превратили в цветник

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Валерия Гуржий
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Во львовском парке «Железная вода» стихийную свалку превратили в цветник, который будет восстанавливать плодородие почвы и улучшать ситуацию с биоразнообразием.

Об этом пишет "Хмарочос".

В 2021 году в парке «Железная вода» общественные объединения в сотрудничестве с городом приступили к созданию пространства городского садоводства и огородничества «Рассадник».

На части территории активисты начали выращивать овощи и декоративные растения, создали аллею компостеров, а также начали проводить просветительские и гарденотерапевтические мероприятия.

Участок площадью около 120 м2 укрыли примерно 40 см слоем органической подкормки из городской станции компостирования. На это ушло более 20 тонн сырья. Затем было избрано и высажено более 130 саженцев растений, которые должны позаботиться о восстановлении почвы. К работам по рекультивации участка в формате воркшопа приобщилось около 25 волонтеров и волонтеров.

Фото: Хмарочос

Опубликовано: 20 июня 2023
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