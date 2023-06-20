Кофе, вино и завтраки: недалеко от Дворца Спорта открыли кафе Rabbit Hole

107
Ирина Маймур
share share

Недалеко от Дворца Спорта начало работу городское кафе Rabbit Hole с кофе, вином и завтраками.

Название заведения появилось, когда владельцы увидели визуализацию ремонта помещения кафе.

«Этот проект он назвал Rabbit Hole, что в переводе – кроличья нора. Нам так понравилась эта идея, что мы решили так и назвать наше заведение, хотя до этого уже имели рабочее название», — рассказывают владельцы The Village Украина.

В Rabbit Hole есть завтраки для всего дня и кофе на трех видах арабики.

Также действует акция: любой завтрак с кофе будет стоить 199 гривен.

В тестовом режиме заведение работает с 9:00 до 20:00.

Большой завтрак с хамоном — 199 грн, большой завтрак с лососем — 199 грн, сырники с соленой карамелью и бананом — 199 грн, капучино — 50 грн, какао — 80 грн, бокал вина с клубникой — 119 грн

Адрес: улица Эспланадная, 32

Режим работы: ежедневно 07:30-21:00

Instagram

Фото: Rabbit Hole

Опубликовано: 20 июня 2023
share share
10 фильмов о ведьмах и магии, которые помогут отвлечься от реальности 10 фильмов о ведьмах и магии, которые помогут отвлечься от реальности Львовские студенты разработали уникальный электроцикл для ВСУ Львовские студенты разработали уникальный электроцикл для ВСУ Во Львове учат горожан реставрировать историческую стенопись в подъезде Во Львове учат горожан реставрировать историческую стенопись в подъезде Во Львове стихийную свалку превратили в цветник Во Львове стихийную свалку превратили в цветник До и после: на проспекте Ивасюка убрали более 200 незаконных рекламных конструкций До и после: на проспекте Ивасюка убрали более 200 незаконных рекламных конструкций Кличко в шестой раз отклонил петицию об отмене остановки транспорта во время тревог Кличко в шестой раз отклонил петицию об отмене остановки транспорта во время тревог В Буче отремонтируют 5 многоквартирных домов В Буче отремонтируют 5 многоквартирных домов В Киеве появятся отели для насекомых В Киеве появятся отели для насекомых
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.