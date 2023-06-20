Кофе, вино и завтраки: недалеко от Дворца Спорта открыли кафе Rabbit Hole

Недалеко от Дворца Спорта начало работу городское кафе Rabbit Hole с кофе, вином и завтраками.

Название заведения появилось, когда владельцы увидели визуализацию ремонта помещения кафе.

«Этот проект он назвал Rabbit Hole, что в переводе – кроличья нора. Нам так понравилась эта идея, что мы решили так и назвать наше заведение, хотя до этого уже имели рабочее название», — рассказывают владельцы The Village Украина.

В Rabbit Hole есть завтраки для всего дня и кофе на трех видах арабики.

Также действует акция: любой завтрак с кофе будет стоить 199 гривен.

В тестовом режиме заведение работает с 9:00 до 20:00.

Большой завтрак с хамоном — 199 грн, большой завтрак с лососем — 199 грн, сырники с соленой карамелью и бананом — 199 грн, капучино — 50 грн, какао — 80 грн, бокал вина с клубникой — 119 грн

Адрес: улица Эспланадная, 32

Режим работы: ежедневно 07:30-21:00

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Фото: Rabbit Hole