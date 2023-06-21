На Подоле открыли ресторан Frumento: готовят итальянские блюда из украинских продуктов

На Подоле в тестовом режиме начало работу заведение Frumento – ресторанное пространство, которое призвано объединить Украину и Италию.
Здесь готовят итальянские блюда из украинских крафтовых продуктов.
Над интерьером, в котором сплелись элементы двух культур, работали братья Юдин.
“Можно предположить, что вас окружают тёплые оттенки итальянской Тосканы, сочетающиеся с украинскими мотивами. Деревянная мебель, мазанные стены, традиционные узоры и декоративные элементы помогут вам почувствовать уникальную атмосферу обоих народов”, – говорят в заведении.
До 13.00 здесь подают завтраки: овсянку с разными добавками, оладьи с амарантом и креветками, кукурузное суфле с грибами.
В основном меню – пицца, паста и всевозможные закуски.
Адрес: ул. Петра Сагайдачного, 37
Режим работы : 10:00 - 22:30
Цены: кукурузное суфле с грибами – 179 гривен, пицца «Маргарита» – 165 гривен, карпачо из утиной грудки с цитрусовым гелем – 199 гривен, сом с картофелем и соусом из печеного перца – 329 гривен, пицца с грушей и шовдаром – 299 гривен.
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