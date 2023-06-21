На Подоле открыли ресторан Frumento: готовят итальянские блюда из украинских продуктов

На Подоле в тестовом режиме начало работу заведение Frumento – ресторанное пространство, которое призвано объединить Украину и Италию.

Здесь готовят итальянские блюда из украинских крафтовых продуктов.

Над интерьером, в котором сплелись элементы двух культур, работали братья Юдин.



“Можно предположить, что вас окружают тёплые оттенки итальянской Тосканы, сочетающиеся с украинскими мотивами. Деревянная мебель, мазанные стены, традиционные узоры и декоративные элементы помогут вам почувствовать уникальную атмосферу обоих народов”, – говорят в заведении.

До 13.00 здесь подают завтраки: овсянку с разными добавками, оладьи с амарантом и креветками, кукурузное суфле с грибами.

В основном меню – пицца, паста и всевозможные закуски.