В Украине создали платформу Ya Ne Znayu, на которой будут помогать развивать бизнес во время войны

В Украине создали онлайн-платформ у, на которой будут помогать запустить и развивать бизнес. Она называется Ya Ne Znayu.

На платформе можно заказать консультации украинских бизнесменов. Среди них – Мэри Фуртас (CultNaked), Анна Гусева (Sculptor) и другие.

Ya Ne Znayu предлагает консультации по девяти направлениям (например, PR, менеджмент модных брендов, маркетинг премиум-брендов и внедрение экологических решений для бизнеса), а также коммуникационную стратегию.

15 июля на платформе состоится первая платная онлайн-лекция от коммуникационницы Алины Врублевской. Она будет посвящена PR.