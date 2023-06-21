В Украине создали платформу Ya Ne Znayu, на которой будут помогать развивать бизнес во время войны

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Ирина Маймур
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В Украине создали онлайн-платформу, на которой будут помогать запустить и развивать бизнес. Она называется Ya Ne Znayu.

На платформе можно заказать консультации украинских бизнесменов. Среди них – Мэри Фуртас (CultNaked), Анна Гусева (Sculptor) и другие.

Ya Ne Znayu предлагает консультации по девяти направлениям (например, PR, менеджмент модных брендов, маркетинг премиум-брендов и внедрение экологических решений для бизнеса), а также коммуникационную стратегию.

15 июля на платформе состоится первая платная онлайн-лекция от коммуникационницы Алины Врублевской. Она будет посвящена PR.

Фото: Ya Ne Znayu, DocuSign/Unsplash

Опубликовано: 21 июня 2023
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