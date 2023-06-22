В Буче открыли пространство для женщин «Дівчата» с йогой, семинарами и кинопоказами

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Ирина Маймур
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В Буче заработало пространство для женщин «Дівчата», сообщает Бучанский городской совет.

В нем будут проводить женские семинары, чаепития, занятия по йоге, мастер-классы и арт-терапию для взрослых и детей. Также в пространстве будет действовать киноклуб.

В клубе обустроили детскую комнату, где мамы могут оставить малышей, пока принимают участие в мероприятиях.

Кроме этого, здесь будут бесплатно и конфиденциально консультировать психолог и юрист.

Клуб расположен по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 19 (цокольное помещение).

Пространство работает по будням с 10:00 до 18:00.

Фото: Бучанский городской совет

Опубликовано: 22 июня 2023
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