Украинский «Щедрик» завоевал «серебро» на фестивале креативности в Каннах

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Ирина Маймур
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Обновлен «Щедрик» от МИД Украины и агентства Saatchi & Saatchi Ukraine завоевал «серебро» на фестивале креативности Каннские львы-2023.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Украинская мелодия стала второй в категории Radio&Audio.

МИД Украины, агентство Saatchi & Saatchi Ukraine и общественная организация BRAND UKRAINE актуализировали слова знаменитого «Щедрика» Николая Леонтовича в канун Рождества 2022 года: они создали колядку Carol for Charity на английском языке. Колядка рассказывала о войне и чувствах украинцев, призвала включить Shazam и поддержать донатами украинских детей.

«Щедрик» исполнил Тарас Тополя из группы «Антитела», ансамбль им. Григория Веревки и детский фольклорный ансамбль «Зернышко».

Фото: МИД Украины

Опубликовано: 22 июня 2023
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