Бургеры, пицца и блюда на гриле: на Троещине открыли ресто-паб «Сытый Олень»

На Троещине напротив ТЦ «Район» заработал ресто-паб "Сытый Олень".

Как говорят владельцы, главная цель ресто-паба – стать любимым местом на районе, куда хочется возвращаться, где обычно становится особенным.

В меню заведения есть закуски, бургеры, пиццы, салаты, блюда из гриля, первые и основные блюда, а также паназийские позиции.

Среди напитков предлагают пиво, вино, крепкие алкогольные напитки, коктейли, кофе и чай.

Каждый день в заведении действуют акции: понедельник — скидка 30% на все первые блюда, вторник — скидка 40% на все бургеры, среда — апероль за 115 грн, четверг — скидка 40% на всю пиццу, пятница — бокал домашнего вина 30 грн, суббота — скидка 30% на все стейки, воскресенье — бокал просекко за 20 грн.

Цены: пицца «Трио колбас» — 298 грн, бургер Beef classic — 292 грн, цезарь с лососем — 358 грн, шашлык из свиного ошейка — 248 грн, лапша Удон с курицей — 145 грн

Адрес: ул. Николая Лаврухина, 3

Режим работы: ежедневно 12:00–22:00

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Фото: «Сытый Олень»