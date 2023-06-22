Как вести себя в случае радиационной опасности: советы от Минздрава

Министерство здравоохранения обнародовало советы, что делать в случае радиационной опасности, которая может возникнуть в результате вероятной аварии на Запорожской АЭС.

Главное правило – нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице.

1. Находитесь в укрытии

Если есть возможность, находитесь в комнате без окон и наружных дверей, закройте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.) и включите вентиляционные системы (кондиционеры или обогреватели).

2. Следите за официальными источниками информации

Пользуйтесь сообщениями от спасателей (ГСЧС), полиции, местных властей. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами местных властей.

3. Обеззаражьте себя

Аккуратно снимите верхний слой одежды. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

4. Умойтесь, если есть такая возможность

Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.

5. Наденьте чистую одежду

Помогите вашим родным и близким сделать все вышеперечисленные пункты. По возможности делайте это в перчатках и маске или в респираторе.

Также в Минздраве отметили, что принимать йодид калия для профилактики без надобности недопустимо. Это может повредить вашему здоровью. Профилактика нужна только в случае произошедшей аварии. Йодид калия токсичен для организма и «не работает» вперед.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский сообщил, что россияне рассматривают сценарий теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации.