В ТРЦ Gulliver открылся поп-ап Etnika Home

Поп-ап Etnika Home от Made in Ukraine открылся в ТРЦ Gulliver.

Etnika Home – это магазин, в котором представлена украинская мебель, текстиль, свечи, керамика, деревянные изделия, постельные принадлежности, косметика, ковры только украинского производства.

В компании утверждают, что изделия крафтаров и мастеров народных художественных промыслов хорошо вписываются в современный интерьер и быт.

Made in Ukraine – проект, начавшийся в феврале 2013 года. За 10 лет было проведено 68 фестивалей и поп-ап-сторов в Украине и за рубежом, в которых приняли участие более 19000 участников.

Фото: Made in Ukraine