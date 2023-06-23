В ТРЦ Gulliver открылся поп-ап Etnika Home

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Валерия Гуржий
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Поп-ап Etnika Home от Made in Ukraine открылся в ТРЦ Gulliver.

Etnika Home – это магазин, в котором представлена украинская мебель, текстиль, свечи, керамика, деревянные изделия, постельные принадлежности, косметика, ковры только украинского производства.

В компании утверждают, что изделия крафтаров и мастеров народных художественных промыслов хорошо вписываются в современный интерьер и быт.

Made in Ukraine – проект, начавшийся в феврале 2013 года. За 10 лет было проведено 68 фестивалей и поп-ап-сторов в Украине и за рубежом, в которых приняли участие более 19000 участников.

Фото: Made in Ukraine

Опубликовано: 23 июня 2023
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