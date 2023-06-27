Команда из Мариуполя открыла коктейльный бар на Бессарабке

79
Анна Григораш
share share

На Бессарабке в тестовом режиме заработал коктейльный бар с паназиатской кухней Lou Lou.

Как пишет The Village Украина, заведение открыли предприниматели из Мариуполя, оттуда переехала большая часть команды.

В меню – роллы, рисовая лапша с курицей, лапша соба с морепродуктами, мисо-суп, том ям, салат чука с морепродуктами. Среди коктейлей – классические (Aperol Spritz, Bloody Mary) и авторские, например, Pear Town (джин, цитрусовый ликер, пюре груши, лимон, тростниковый сахар и молочный улун).

Также в баре подают кофе, пиво, вино, крепкий алкоголь. Есть кальян.

Адрес: Бессарабская площадь, 2
Часы работы: 12:00 – 22:00
Цены:

  • Ролл с лососем, креветкой и авокадо – 580 грн
  • Ролл с угрем и авокадо – 480 грн
  • Запеченные мидии – 260 грн
  • Морские гребешки с грибами – 360 грн
  • Лапша соба с морепродуктами – 330 грн
  • Том Ям – 280 грн
  • Классические коктейли – 220 – 300 грн
  • Авторские коктейли – 230 – 340 грн

Instagram

Фото: Lou Lou

Опубликовано: 27 июня 2023
share share
Киевские архитекторы создали концепт укрытия с кинотеатром и кухней Киевские архитекторы создали концепт укрытия с кинотеатром и кухней Во Львовской области построят три ЖК для переселенцев Во Львовской области построят три ЖК для переселенцев Кофе, завтраки, вино: На Виноградаре открывается кофейня Missbruk Кофе, завтраки, вино: На Виноградаре открывается кофейня Missbruk В КПИ объяснили, почему снимают аутентичный облицовочный камень с Дворца культуры В КПИ объяснили, почему снимают аутентичный облицовочный камень с Дворца культуры Винный сорбет, горгонзола и печеное яблоко: 7 украинских производителей мороженого с интересными вкусами Винный сорбет, горгонзола и печеное яблоко: 7 украинских производителей мороженого с интересными вкусами На острове "Муромец" арестовали 10 га земли, вероятно, под спорткомплексом Х-Park На острове "Муромец" арестовали 10 га земли, вероятно, под спорткомплексом Х-Park Между проспектами Свободы и Правды обустроят пешеходную аллею Между проспектами Свободы и Правды обустроят пешеходную аллею В Киеве открыли тропу для активного отдыха "Труханов трейл" В Киеве открыли тропу для активного отдыха "Труханов трейл"
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.