Команда из Мариуполя открыла коктейльный бар на Бессарабке

На Бессарабке в тестовом режиме заработал коктейльный бар с паназиатской кухней Lou Lou.
Как пишет The Village Украина, заведение открыли предприниматели из Мариуполя, оттуда переехала большая часть команды.
В меню – роллы, рисовая лапша с курицей, лапша соба с морепродуктами, мисо-суп, том ям, салат чука с морепродуктами. Среди коктейлей – классические (Aperol Spritz, Bloody Mary) и авторские, например, Pear Town (джин, цитрусовый ликер, пюре груши, лимон, тростниковый сахар и молочный улун).
Также в баре подают кофе, пиво, вино, крепкий алкоголь. Есть кальян.
Адрес: Бессарабская площадь, 2
Часы работы: 12:00 – 22:00
Цены:
Фото: Lou Lou