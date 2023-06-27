Команда из Мариуполя открыла коктейльный бар на Бессарабке

На Бессарабке в тестовом режиме заработал коктейльный бар с паназиатской кухней Lou Lou.

Как пишет The Village Украина, заведение открыли предприниматели из Мариуполя, оттуда переехала большая часть команды.

В меню – роллы, рисовая лапша с курицей, лапша соба с морепродуктами, мисо-суп, том ям, салат чука с морепродуктами. Среди коктейлей – классические (Aperol Spritz, Bloody Mary) и авторские, например, Pear Town (джин, цитрусовый ликер, пюре груши, лимон, тростниковый сахар и молочный улун).

Также в баре подают кофе, пиво, вино, крепкий алкоголь. Есть кальян.

Адрес: Бессарабская площадь, 2

Часы работы: 12:00 – 22:00

Цены:

Ролл с лососем, креветкой и авокадо – 580 грн

Ролл с угрем и авокадо – 480 грн

Запеченные мидии – 260 грн

Морские гребешки с грибами – 360 грн

Лапша соба с морепродуктами – 330 грн

Том Ям – 280 грн

Классические коктейли – 220 – 300 грн

Авторские коктейли – 230 – 340 грн

Instagram

Фото: Lou Lou