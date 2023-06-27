Киевские архитекторы создали концепт укрытия с кинотеатром и кухней

Киевское архитектурное бюро Simpli создало концепт укрытия для одного из домов столицы, предусматривающего обустройство кухни, детского уголка и кинотеатра.

Помещение рассчитано на длительное пребывание людей разных возрастов, поэтому предусмотрено зонирование для детей, взрослых и пожилых людей. Здесь есть места для работы, ночлега, отдыха.

Архитекторы использовали мягкие и светлые оттенки серого с цветными акцентами на полу, включая стрелки и надписи для облегчения навигации.

В самом большом по размеру помещении расположена кухня-столовая со столами и скамейками, которые можно использовать для обучения или работы. На каждом столе есть портативные лампы для дополнительного освещения и создания уюта.

В детской комнате разместили столики, двухъярусные кровати, игровой уголок, доску для рисования.

Еще одна отдельная комната отведена для отдыха. Здесь предусмотрены раскладные кровати, если в укрытии нужно находиться долгое время. Есть проектор для кинопоказов.