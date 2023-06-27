Прокуратура вернула общине Киева 19 гектаров земли возле музея в Пирогово

Киевская городская прокуратура через суд вернула земли вблизи Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.

Площадь земли – почти 19 гектаров, ее стоимость оценивается более чем в 442 миллиона гривен.

Фото иллюстративное

Установлено, что на основании договора, заключенного в 2004 году, агропромышленное общество арендовало земельный участок по улице Академика Заболотного.

Решением Киевсовета в 2015 году договор аренды был расторгнут и повторно не заключался. Однако в 2017 году общество без правовых оснований и без заключения нового договора аренды зарегистрировало в Госреестре прав на недвижимое имущество право аренды этого участка.

Тем самым общество нарушило право территориальной общины Киева на пользование и распоряжение коммунальной землей.

Согласившись с правовой позицией прокуратуры, суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск в полном объеме, государственная регистрация права аренды земли за обществом отменена.