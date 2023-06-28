В Ирпене открыли ресторан Shashlikyan с блюдами восточной кухни

В Ирпене открыли ресторан восточной кухни Shashlikyan. Это десятое заведение сети.
В Shashlikyan есть доставка шашлыков по городу Ирпень и в Бучанском районе.
В меню – около 30 видов шашлыка, хачапури, хинкали, пироги, шаурма. Также в ресторане можно купить маринованное мясо для самостоятельного приготовления.
Ранее Shashlikyan открыли в Броварах .
Цены: шашлык из баранины – 181 гривна/100 г, лента ребер в медово-перечном маринаде – 258 гривен/300 г, шашлык из свиной вырезки – 105 грн/100 г, шаурма с курицей – 140 грн
Адрес: Ирпень, ул. Садовая, 31/33
Режим работы : Пн-Вс с 10:30 до 22:00
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