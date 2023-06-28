В Ирпене открыли ресторан Shashlikyan с блюдами восточной кухни

В Ирпене открыли ресторан восточной кухни Shashlikyan. Это десятое заведение сети.

В Shashlikyan есть доставка шашлыков по городу Ирпень и в Бучанском районе.

В меню – около 30 видов шашлыка, хачапури, хинкали, пироги, шаурма. Также в ресторане можно купить маринованное мясо для самостоятельного приготовления.

Ранее Shashlikyan открыли в Броварах .