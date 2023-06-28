Возле метро "Университет" открыли заведение "Пес Дюк" с корн-догами, лимонадами и десертами

По ул. Пирогова, 5, что неподалеку от метро "Университет" 24 июня открыли pet-friendly заведение "Пес Дюк". Об этом БЖ рассказали владельцы заведения.

“Это coffee, drink, eat, и супер pet-friendly спот в уютном "секретном дворе". Мы с мужем с востока страны и нашли свой дом в Киеве. Лого нарисовала наша 4-х летняя дочь Стефания, также для настроения и ощущения дома мы выращиваем городской городик на летней площадке”, – рассказала БЖ соучредительница Ирина Бугайчук.

В заведении планируют проводить маркеты и барбекю во дворе, а также ежедневно можно побросать мяч в кольцо.

В споте подают классические кофейные напитки, лимонады и коктейли. В меню: корн-доги, сэндвичи и десерты от сестер Бабенцовых.

Владельцы заведения Ирина и Александр Бугайчук