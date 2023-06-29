В Буче разработали прогулочные маршруты здоровья

84
Мария Иващук
share share

В Буче стартовал проект "Активная ходьба в громаде", предусматривающий обустройство пешеходных маршрутов для сохранения здоровья, сообщает Бучанский городской совет.

В рамках проекта команда медиков Бучанского центра первичной медико-санитарной помощи разработала пять маршрутов в разных микрорайонах Бучи. Два из них - в центре города, остальные - возле "Академии спорта" и в районах улиц Тарасовской и Яблонской.

На каждом из маршрутов установили стенды с направлениями движения, а также QR-кодами, по которым можно узнать о заболеваниях, возникающих из-за малоподвижного образа жизни.

Этот проект – один из четырех победителей в рамках конкурса мини-грантов в рамках проекта «Лидерство в создании здорового общества». Его проводили при поддержке общественной организации "Агентство перемен "Перспектива" и Международного фонда "Возрождение".

Опубликовано: 29 июня 2023
Буча
share share
Можно ли найти в Киеве настоящую карбонару? Можно ли найти в Киеве настоящую карбонару? Еще одна уникальная мозаика в Киеве – под угрозой уничтожения Еще одна уникальная мозаика в Киеве – под угрозой уничтожения На ВДНГ восстановят уничтоженную мозаику в первоначальном виде На ВДНГ восстановят уничтоженную мозаику в первоначальном виде Где безопасно купаться рядом с Киевом: список открытых пляжей Где безопасно купаться рядом с Киевом: список открытых пляжей На Соломенке появилось новое цветочное панно с аистами На Соломенке появилось новое цветочное панно с аистами В Киеве «лежачие полицейские» могут заменить «берлинскими подушками» В Киеве «лежачие полицейские» могут заменить «берлинскими подушками» На Глубочицкой планируют построить многоэтажку на оползневом участке На Глубочицкой планируют построить многоэтажку на оползневом участке Между Киевом и Вышгородом запустят Kyiv City Express Между Киевом и Вышгородом запустят Kyiv City Express
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.