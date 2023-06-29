В Буче разработали прогулочные маршруты здоровья

В Буче стартовал проект "Активная ходьба в громаде", предусматривающий обустройство пешеходных маршрутов для сохранения здоровья, сообщает Бучанский городской совет.

В рамках проекта команда медиков Бучанского центра первичной медико-санитарной помощи разработала пять маршрутов в разных микрорайонах Бучи. Два из них - в центре города, остальные - возле "Академии спорта" и в районах улиц Тарасовской и Яблонской.

На каждом из маршрутов установили стенды с направлениями движения, а также QR-кодами, по которым можно узнать о заболеваниях, возникающих из-за малоподвижного образа жизни.

Этот проект – один из четырех победителей в рамках конкурса мини-грантов в рамках проекта «Лидерство в создании здорового общества». Его проводили при поддержке общественной организации "Агентство перемен "Перспектива" и Международного фонда "Возрождение".