В Киевской области открыли новый McDonald's

949
Мария Иващук
share share

В Крюковщине Бучанского района открыли новый McDonald's по улице Ивана Богуна, 2.

Он стал 91-м рестораном сети в Украине. Это новое заведение, которое начали строить еще в 2021 году, но из-за вторжения рф проект остановили.

Ресторан насчитывает 135 посадочных мест в зале и 106 – на летней террасе. Внутри работает 10 терминалов самообслуживания. Со временем планируют запустить McDelivery.

Заведение работает ежедневно с 08:00 до 21:00. Ресторан будут закрывать во время воздушных тревог и будут возобновлять работу ориентировочно через час после ее отмены.

Опубликовано: 29 июня 2023
McDonald's
share share
Продолжение "Ведьмака" и новый сериал Стивена Содерберга: 12 сериалов июля Продолжение "Ведьмака" и новый сериал Стивена Содерберга: 12 сериалов июля Пьядина: итальянский стрит-фуд, который следует приготовить дома Пьядина: итальянский стрит-фуд, который следует приготовить дома Ресторатор в Днепре озеленил бетонный двор и открыл там бар: фото Ресторатор в Днепре озеленил бетонный двор и открыл там бар: фото Возле "Кловской" возобновят строительство 36-этажки вплотную к Александровской больнице Возле "Кловской" возобновят строительство 36-этажки вплотную к Александровской больнице Можно ли найти в Киеве настоящую карбонару? Можно ли найти в Киеве настоящую карбонару? В Буче разработали прогулочные маршруты здоровья В Буче разработали прогулочные маршруты здоровья Еще одна уникальная мозаика в Киеве – под угрозой уничтожения Еще одна уникальная мозаика в Киеве – под угрозой уничтожения На ВДНГ восстановят уничтоженную мозаику в первоначальном виде На ВДНГ восстановят уничтоженную мозаику в первоначальном виде
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.