В Киевской области открыли новый McDonald's

В Крюковщине Бучанского района открыли новый McDonald's по улице Ивана Богуна, 2.

Он стал 91-м рестораном сети в Украине. Это новое заведение, которое начали строить еще в 2021 году, но из-за вторжения рф проект остановили.

Ресторан насчитывает 135 посадочных мест в зале и 106 – на летней террасе. Внутри работает 10 терминалов самообслуживания. Со временем планируют запустить McDelivery.

Заведение работает ежедневно с 08:00 до 21:00. Ресторан будут закрывать во время воздушных тревог и будут возобновлять работу ориентировочно через час после ее отмены.