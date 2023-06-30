Возле Львовской площади заработал Avi Kiosk с шаурмой от Алекса Купера

В бывшем здании трамвайной диспетчерской близ Львовской площади заработал израильский стритфуд Avi Kiosk от ресторатора Алекса Купера.

Ранее он запускал там заведение «Трамвайная». К тому же в помещении располагались Burger Farm и Fazenda Bar.

Как отмечает Купер, он планировал открывать Avi Kiosk на этой локации. Однако потом изменил мнение в пользу «Трамвайной».

В Avi Kiosk предлагают популярные виды шаурмы из Avi, в том числе классическую, с чедером и с фалафелем. Среди напитков есть лимонад, айран и пиво.

Цены: классическая шаурма – 159/199 грн, классическая шаурма с чедером – 229 грн, шаурма со смеш-котлетами – 189 грн, фалафель – 179 грн, айран – 45 грн

Адрес: улица Бульварно-Кудрявская, 2

Режим работы: ежедневно 11:00–21:00

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Фото: The Village Украина, Avi Kiosk