"Укрзалізниця" подарила Грете Тунберг апсайклинговую кепку и блокнот из переработанных листьев

В четверг Киев посетила известная эко-активистка Грета Тунберг. Она, как и другие гости во время полномасштабной войны, прибыла в Украину поездом "Укрзализныци".

В компании решили отблагодарить Грету и подарили ей:

апсайклинговую кепку из "Укрзализнычного" постельного белья

блокноты от No Waste Ukraine и украинского стартапа ReLeaf из переработанных опавших листьев, пластиковых крышечек и макулатурного картона.

"Грета Тунберг - особая пассажирка для Укрзализныци, ведь давно и последовательно пропагандирует поезда как экоответственную альтернативу другому транспорту", - говорят в УЗ.

Экоактивистка прибыла в Киев для участия в Международной рабочей группе по экологическим последствиям войны.

Фото: УЗ