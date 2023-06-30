"Укрзалізниця" подарила Грете Тунберг апсайклинговую кепку и блокнот из переработанных листьев

В четверг Киев посетила известная эко-активистка Грета Тунберг. Она, как и другие гости во время полномасштабной войны, прибыла в Украину поездом "Укрзализныци".
В компании решили отблагодарить Грету и подарили ей:
"Грета Тунберг - особая пассажирка для Укрзализныци, ведь давно и последовательно пропагандирует поезда как экоответственную альтернативу другому транспорту", - говорят в УЗ.
Экоактивистка прибыла в Киев для участия в Международной рабочей группе по экологическим последствиям войны.
Фото: УЗ