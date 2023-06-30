"Укрзалізниця" подарила Грете Тунберг апсайклинговую кепку и блокнот из переработанных листьев

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Анна Григораш
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В четверг Киев посетила известная эко-активистка Грета Тунберг. Она, как и другие гости во время полномасштабной войны, прибыла в Украину поездом "Укрзализныци".

В компании решили отблагодарить Грету и подарили ей:

  • апсайклинговую кепку из "Укрзализнычного" постельного белья
  • блокноты от No Waste Ukraine и украинского стартапа ReLeaf из переработанных опавших листьев, пластиковых крышечек и макулатурного картона.

"Грета Тунберг - особая пассажирка для Укрзализныци, ведь давно и последовательно пропагандирует поезда как экоответственную альтернативу другому транспорту", - говорят в УЗ.

Экоактивистка прибыла в Киев для участия в Международной рабочей группе по экологическим последствиям войны.

Фото: УЗ

Опубликовано: 30 июня 2023
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