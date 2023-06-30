Реорганизацию Довженко-Центра отменили

Госкино отменило свой приказ о реорганизации Довженко-центра в Киеве.

Как сообщают в Довженко-центре, во время рассмотрения дела в Хозяйственном суде города Киева стало известно, что Госкино издало новый приказ, которым признало обжалуемый приказ о реорганизации утратившим силу.

В Довженко-центре напоминают, что рассмотрение дела длилось почти 9 месяцев, и представители Госкино последовательно защищали «идею реорганизации, которая не нарушает никаких прав Довженко-Центра».

«Мы могли бы порадоваться этому жесту, сделанному символически ко Дню Конституции, но отдаем себе отчет, что подобные приказы Госкино способно издавать и отменять каждый день. В ближайшее время нас может ждать новый приказ, столь же угрожающий и необоснованный», – говорят в центре.

Ранее Госкино решило провести реорганизацию Довженко-Центра и уволить предыдущую руководительницу Елену Гончарук из-за «негативного финансового состояния» учреждения. В Довженко-Центре назвали попытки реорганизации учреждения "рейдерским захватом".

10 ноября 2022 г. полиция и СБУ провели обыск в помещении Центра, после чего активисты провели там несколько акций протеста. В результате Минкульт заявил , что реорганизацию «в том виде, как это происходит сейчас» нужно приостановить.

Фото: Довженко-Центр : Довженко Центр