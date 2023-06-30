«Новая почта» открыла первое отделение в Берлине

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Ирина Маймур
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«Новая почта» открыла первое отделение в столице Германии Берлине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отделение НП приступило к работе по адресу Charlottenstraße, 79/80, 10117. Там можно получить и отправить посылки до 100 кг. Отделение работает с понедельника по субботу.

Стоимость доставки из Украины в Германию: посылки до 1 кг – 250 грн, посылки до 2 кг – 400 грн, посылки до 10 кг – 600 грн, посылки до 30 кг – 1200 грн. Срок доставки составит от пяти дней.

Это уже пятая страна ЕС, где открылось отделение Nova Post. До конца года компания планирует открыться в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Кельне.

Фото: пресс-служба ЧП

Опубликовано: 30 июня 2023
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