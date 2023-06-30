7 видов фондю и улитки по-бургундски: на Оболони заработал французский ресторан L’UCA

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Ирина Маймур
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Рестораторы из Харькова открыли на Оболони французский ресторан L'UCA.

Пока что он работает в тестовом режиме со стартовым меню, пишет Posteat.

Здесь предлагают разные сорта мяса, фаршированные выдержанными сырами, в сочетании с натуральными авторскими фруктовыми и травяными соусами, а также 7 видов фондю, раклет-бургеры, улитки по-бургундски, французские завтраки на террасе и вино.

«Каждое наше блюдо состоит из 5-9 ингредиентов, за качество которых мы несем полную ответственность», - рассказывают владельцы заведения.

Цены: улитки по-бургундски — 165 грн, сырники с тартаром с манго и брусничным соусом — 115 грн, окрошка с морепродуктами — 185 грн, салат Авансцена с креветками и авокадо — 195 грн, фондю из голубых сыров со 4 ломтиками лосося — 345 грн, мясо Люка Бессона — 295 грн

Адрес: проспект Владимира Ивасюка, 6

Режим работы: ежедневно 09:00 - 22:00

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Фото: L'UCA

Опубликовано: 30 июня 2023
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