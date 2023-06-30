Самса, плов и «узбекская шаурма»: на Подоле открыли кафе «Ты + плов = любовь»

На пересечении улиц Нижний Вал и Константиновской заработало узбекское кафе «Ты + плов = любовь».

Об этом пишет The Village Украина.

Кафе открыли в одном помещении с баром «Вернисаж», команда которого решила закрыть заведение и ищет новую локацию.

В «Ты + плов = любовь» можно попробовать блюда узбекской кухни. Среди них — плов, кебаб с картофелем, самсу и узбекскую шаурму. Последнюю будут продавать из отдельного окна.

Цены: лагман — 150 грн, чучвара — 115 грн, плов «Свадебный» — 160 грн, манты с телятиной — 90 грн, кебаб с картофелем — 220 грн, самса с телятиной - 45 грн, чурек — 40 грн

Адрес: улица Константиновская, 17

Режим работы: ежедневно 12:00–21:00

Фото: The Village Украина