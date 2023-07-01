На берегу озер неподалеку от Осокорков началось строительство ЖК - активист

Строительная компания Stolitsa Group, вероятно, приступила к строительству ЖК H2O. В настоящее время строительные работы проходят на берегу озер Тягле и Небреж, к югу от жилого массива Осокорки.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

По его словам, к началу полномасштабного вторжения россии компания уже предпринимала попытку застройки этой территории. В частности, было начато засыпание озера Небреж, которое согласно целевого назначения теперь отнесено к застройке объектами жилого и социально-бытового назначения.

Перов отмечает, что территория имеет природно-заповедный и природоохранный статус. В частности, в Киевском окружном административном суде обжалуется разрешение, выданное на строительство в прибрежной водозащитной полосе озер, территории памятника ландшафта «Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр».

"С начала полномасштабной – проход к озерам ограничен для населения. Как военные запустили туда строительную технику – непонятно"

Напоминаем, что недалеко от озера Тягле и Небреж хотели построить ЖК «Патриотика на озерах».

Но активисты выступили против. Экологи хотят на этом месте создать экопарк «Осокорки».

Фото: Дмитрий Перов