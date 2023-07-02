30 новых заведений, открывшихся в Киеве в июне

Скандинавский ресторан на Олимпийской, плов на Подоле, французская кухня на Оболони и множество мест с шаурмой. Рассказываем о заведениях, которые появились в Киеве в июне.

Avi Kiosk

На месте "Трамвайной" Алекс Купер открыл Avi Kiosk. Здесь предлагают популярные виды шаурмы из Avi, в том числе классическую, с чеддером и фалафелем. Из напитков есть лимонад, айран и пиво.

Цены: классическая шаурма – 159/199 грн, классическая шаурма с чедером – 229 грн, шаурма со смеш-котлетами – 189 грн, фалафель – 179 грн, айран – 45 грн

Адрес: улица Бульварно-Кудрявская, 2

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AYO Pizza Burger Kebab

На Виноградаре открылось заведение AYO Pizza Burger Kebab. В заведении подают завтраки, пиццу, бургеры и шаурму.

Цены: шаурма с курицей – 145 грн, чикен бургер –199 грн, пицца пепперони – 225 грн

Адрес: ЖК "Варшавский", проспект Правды, 45

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Gold Bar

Gold Bar – новый коктейльный бар на Саксаганского.

В заведении можно заказать разные виды коктейлей и кальян. В меню – бургеры, драники и Цезарь.

Цены: цезарь с курицей – 150 грн, дерюны с лососем – 190 грн, Aperol Spritz – 230 грн

Адрес: ул. Саксаганского 89а

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Эпизод

«Эпизод» – новый гастробар на Теремках (ЖК «Республика»). Здесь обещают устроить для гостей "вкуснейшие эпизоды жизни". На завтрак готовят скрембл тосты и шакшуку, а также предлагают пиццу, пасту, три вида салата Цезарь и много интересных закусок.

Цены: цезарь с лососем – 280 грн, скрембл тост с лососем – 265 грн, филе миньон с трюфельным пюре – 440 грн, пицца с грушей и горгонзолой – 285 грн, чизкейк – 125 грн, овощи гриль – 180

Адрес: ЖК Республика (улица Теремковская, 4а)

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Kattegat

В новом скандинавском заведении на Шота Руставели готовят костный мозг с гренками и тартар из говядины «Молот Тора». Также предлагается девять авторских коктейлей, среди которых Valhalla, Asgard и Nilfheim.

Цены: костный мозг с гренкой – 260 грн, тартар из говядины – 300 грн, коктейль Asgard – 240 грн

Адрес: улица Шота Руставели, 15

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Лошадь и усы

Новая студия шавермы на Дегтяревской. За меню отвечает шеф-повар Роберт: это армянин, более 40 лет работающий с мясом. Сам готовит все соусы и маринады и не использует полуфабрикаты. В меню несколько видов шаурмы, фалафель и картофель фри. Однако ассортимент планируют вскоре расширить.

Цены : мини-шаурма – 80 гривен, большая шаурма – 140 гривен

Адрес : ул. Дегтяревская, 31

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Лео

Винный бар и магазин на Большой Житомирской.

«Вина с полки можно взять домой, распить с друзьями на Пейзажной аллее, или выпить в заведении с cork fee», — рассказывают в «Ле».

Ассортимент вин регулярно обновляется. Также в заведении есть выбор вин от маленьких виноделий с акцентом на качество. К напиткам предлагают тарелки с закусками, которые должны сочетаться с винами.

Также в заведении есть кофе от CafeBoutique и выпечка от Pate.

Цены : бокал итальянского оранжевого вина Denavolo Catavela - 239 грн, сардины с обожженным лаймом - 165 грн, эспрессо-тоник - 80 грн

Адрес: ул. Большая Житомирская, 20

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L'UCA

Французский ресторан на Оболони от ресторанов из Харькова.

Здесь 7 видов фондю, раклет-бургеры, улитки по-бургундски, французские завтраки на террасе и вино.

Цены: улитки по-бургундски - 165 грн, фондю из голубых сыров с ломтиками лосося - 345 грн, любое мясное блюдо с овощным крем-пюре, нормандским маслом и герандской солью - 295 грн.

Адрес: проспект Владимира Ивасюка, 6

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Lou Lou

Новый коктейльный бар с паназиатскими блюдами от команды из Мариуполя. В меню – роллы, закуски, авторские и классические коктейли. Также регулярно обещают обновлять меню по сезонным предложениям.



Цены: черный ролл с тунцем, угрем и авокадо - 580 грн, мидии в панцире с сыром пармезан и икрой тобико, под соусом унаги - 260 грн, Cosmo (инфьюз водка-клюква, куантро, клюква, фреш) - 250 грн

Адрес : Бессарабская площадь, 2

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Любовь и люди

Ресторан современной украинской кухни На Печерске в ЖК «Французский квартал-2». Его владелица и идейная вдохновительница — Юлия Саенко.

Здесь предлагают неординарные сочетания локальных продуктов и блюд, которые не являются типично украинскими, однако уже стали частью гастрономической жизни Киева. Например, есть паста, рамен, хумус со сладким мясом и украинской рыбой.

В заведении есть детская комната.



Цены: гречишный багет с пармезаном и чесноком — 135 грн, перлотто с артишоками и яйцом пашот — 295 грн, хумус со сладким мясом — 290 грн

Адрес: улица Предславинская, 44

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Наливки из Львова

Бар-магазин на территории жилого комплекса Obolon Residence. Здесь предлагают более 20 видов натуральных настойок и ликеров. Они все стоят по 50 гривен.

Также в заведении есть классические и авторские коктейли. Дегустация напитков бесплатная. К алкоголю предлагают закуски: маринованные грибы, сырные шарики и мясные чипсы.

Цены: вишневая наливка – 50 грн, кофейный ликер – 50 грн, коктейль Negroni – 165 грн, творожные шарики – 80 грн

Адрес: Оболонский проспект, 26 (2 этаж)

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Neko Coffee

Кофейня "с котиками". В интерьере множество деталей, посвященных пушистым. А в меню – specialty кофе и кофейные напитки, а также разнообразные десерты. Кофе делают на зернах от Cafe Boutique.

Также предлагают авторские безалкогольные коктейли: Forest с сиропом на основе киви и розмарина и вареньем из еловых шишек, а также Pink Fluid с розовым сиропом и лимонным соком.

Цены: эспрессо – 35 грн, капучино – 60 грн

Адрес: Константиновская, 63/12

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O!Prosecco

Сифуд-бар от команды Одесса-Мама. В меню устрицы, закуски, коктейли, лимонад и просека.

Цены: устрицы Фин де Клер – от 115 грн, лосось на подушке из жареного ремня – 270 гр, коктейль Куба Либре – 189 грн, просеко – от 90 грн

Адрес: улица Князей Острожских, 8

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Победа

Новая пекарня на Южной Борщаговке. В меню есть эклеры, торты, хлеб, круассаны с разной начинкой, кофе, а также торты.

Цены: эклер фисташковый – 59 грн, круассан клубничный – 89 грн, капучино от 35 грн, лимонад – 59 грн

Адрес: проспект Академика Королева 3 и Григоровича-Барского 1

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Пес Дюк

Pet-friendly заведение на улице Пирогова. “Это coffee, drink, eat, и супер pet-friendly спот в уютном "секретном дворе". Мы с мужем с востока страны и нашли свой дом в Киеве. Лого нарисовала наша 4-х летняя дочь Стефания, также для настроения и ощущения дома мы выращиваем городской городик на летней площадке”, – рассказала БЖ соучредительница Ирина Бугайчук.

Цены: Эспрессо – 35 грн, капуоранж – 130 грн, корн-дог – 100 грн, пай с фетой и шпинатом – 90 грн, кокосовое печенье – 40 грн

Адрес: ул. Пирогова, 5, вход через арку

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Rabbit Hole

Городское кафе с кофе, вином и завтраками. Завтрак подают весь день, а кофе готовят на трех сортах арабики. Действует акция: любой завтрак с кофе будет стоить 199 гривен.

Большой завтрак с хамоном — 199 грн, большой завтрак с лососем — 199 грн, сырники с соленой карамелью и бананом — 199 грн, капучино — 50 грн, какао — 80 грн, бокал вина с клубникой — 119 грн

Адрес: улица Эспланадная, 32

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Река

Рыбный ресторан «Река» от Ольги Копыловой и сети «Черноморка» на Лавской. Заведение формирую в формате рынка-ресторана. Рыбу можно купить домой или заказать блюдо из нее.

В меню улитки, щучьи котлеты по-киевски, караси, карпы и сомы. Также здесь продают продукты украинских фермеров.



Цены: улитки в сливочном соусе – 324 грн, печеный сом с томатами и брынзой – 385 грн, суп из речной рыбы – 198 грн.

Адрес: Лавская, 6

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Rose

Новая кондитерская от Анастасии Степанян, предприниматели из Харькова, с помощью программы "Собственное дело" релоцировала свой бизнес в Киев.

В меню: «Картофель», «Наполеон», торты и пирожные на заказ.

Адрес: Вознесенский спуск, 23-в

Сытый олень

Ресто-паб на Троещине с очень широким меню. Здесь готовят закуски, бургеры, пиццы, салаты, блюда из гриля, а также паназийские блюда.

Каждый день в заведении действуют акции со скидками на отдельные продукты.

Цены: пицца «Трио колбас» - 298 грн, бургер Beef classic - 292 грн, цезарь с лососем - 358 грн, шашлык из свиного ошейка - 248 грн, лапша Удон с курицей - 145 грн

Адрес: ул. Николая Лаврухина, 3

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Tbilisuri Шаурма

Новое заведение сети на Теремках. Главное блюдо – шаурма, мясо для которой в грузинском маринаде, а затем жарят на гриле. Есть вариант шаурмы в лаваше и булке. Специальное предложение от Tbilisuri – огромная 1100-граммовая мясная шаурма.

Можно заказать доставку.

Цены: шаурма по-грузински (мини/стандарт/большая) – 130/160/180 грн, грандиозная шаурма – 370 грн, творожные палочки с фирменным соусом – 130 грн

Адрес: ул. Юлии Здановской (бывшая Ломоносова), 40

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Ты + плов = любовь

Новое узбекское кафе на пересечении улиц Нижний Вал и Константиновской. Оно находится возле культового бара Beer on line ("Вернисаж", "Нефильтрат"), недавно заявившего о закрытии.

В заведении готовят плов, кебаб с картофелем, самса и узбекскую шаурму.

Цены: лагман – 150 грн, хумус – 60 грн, плов «Чайханский» – 135 грн, манты с телятиной – 90 грн, котел-кебаб – 220 грн

Адрес: улица Константиновская, 17

Фалафель у Хасана

«Фалафель у Хасана», работавший на Лесной с 1997 года, после паузы возобновил работу на новом месте. Теперь фалафель в батоне Хасан готовит на Арт-заводе "Платформа" в фудзоне "Вход 6".

Цены: веганский фалафель (110–150 гривен), фалафель с курицей (140–170 гривен)

Адрес: Магнитогорская, 1а

Fast Kebab

Сеть заведений с шаурмой, которая быстро развивается. В мае новое заведение появилось на Подоле, а в июне – на Теремках. Особенности: лаваш собственного производства, 2 вида мяса, приготовленного на гриле, много овощей и интересные добавки (трюфельная паста, ананас, дорбль и т.д).



Цены : кебаб "Мексика с курицей" - 135 грн, шаурма "Сырный трюфель с говядиной" - 215 грн, клубничный лимонад - от 35 грн

Адрес: ул. Лятошинского, 14

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Finns

Необистро в парке "Муромец". Здесь готовят "привычные блюда из простых продуктов, но на уровне высокой гастрономии". В основе меню – разнообразные хот-доги и бургеры, но на самом деле есть все, от завтраков до десертов.

Цены : бургер Big Kahuna с анансом – 300 грн, хот-дог Huly Huly – 250 грн, шакшука – 170 грн, сицилийский томатный суп с анчоусом – 200 грн

Адрес: X-park в парке «Муромец»

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Frumento

Украинско-итальянское заведение. Здесь готовят итальянские блюда из украинских крафтовых продуктов. Над интерьером, в котором сплелись элементы двух культур, работать братья Юдин.

До 13.00 здесь подают завтраки: овсянку с разными добавками, оладьи с амарантом и креветками, кукурузное суфле с грибами. В основном меню – пицца, паста и всевозможные закуски.



Цены : кукурузное суфле с грибами – 179 грн, пицца «Маргарита» – 165 грн, карпачо из утиной грудки с цитрусовым гелем – 199 грн, пицца с грушей и шовдарем – 299 грн

Адрес : ул. Петра Сагайдачного, 37

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Hustle

Кофейня и винный бар, два в одном. Винтажная мебель, арт-объекты, чудаковатые вещи и летняя терраса рядом.

Готовят кофе и чай, наливают вино. Есть коллекция вин от украинских виноделов. К напиткам предлагают сэндвичи, киши, галеты и десерты.

За первый визит с домашним любимцем угощают гостя фильтром.

Цены: эспрессо – 45 грн, капучино – 55 грн, матча латте – 80 грн, сэндвич с курицей терияки – 135 грн, пицца-кош с салями, каперсами и моцареллой – 120 грн, брауни с мальдонской солью – 80 грн.

Адрес: ул. Княжий Затон, 14Б

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Yosai Street Market

Азиатский стрит-фуд от Boho Yosai. Блюда паназиатской кухни готовят под открытым небом - как на азиатских рынках, ориентируются на демократические цены и 10 гривен от каждого заказа передают на ВСУ.

Цены: рис с курицей - 168 грн, фунчоза с овощами - 188 грн, удон с курицей - 158 грн, пад-тай с креветкой - 245 грн, коктейль Oriental Daiquiri - 160 грн

Адрес: улица Ивана Мазепы, 1

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Центр шаурмы

Третье заведение от семьи из Мариуполя. На этот раз – на Олимпийской. Первый киост открыли на Троещине, второй ресторан на Подоле. Здесь предлагают запеченную на угле шаурму с тремя видами мяса, кебаб с телятиной и свининой, а также батат, картофель фри и куриные крылышки под медовым соусом.

Цены: шаурма с курицей - 110 грн, шаурма со свининой - 120 грн, кебаб с телятиной - 140 грн, куриные крылышки под медовым соусом - 130 грн, батат фри - 120 грн

Адрес: улица Большая Васильковская, 66

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Шелковица

Кофейня в итальянском стиле, в которой подают 23 вида кофе, игристое, завтраки и пасту. Каждый месяц в кафе будут проходить дегустации вин.



Цены: английский завтрак – 229 грн, карбонара с хамоном – 229 грн, брускета из черри, беби моцареллой и песто – 189 грн, кофейный милкшейк – 140 грн

Адрес: улица Нижний Вал, 37

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Younger

Кафе со здоровой пищей, которое начало работу в помещении Института вертебрологии и реабилитации на Лукьяновке. Проект консультирует Виктория Рейникова (Bureau Business Ideas).

В заведении предлагают соленые и сладкие круассаны, завтраки и ланчи с 11:00 до 19:00. Среди напитков есть кофе, матч, смузи, фреши и милкшейки.

Цены: мини-блины с сыром - 120 грн, большой завтрак с яйцом, тостом, хумусом и салатом - 120 грн, круасан с беконом - 90 грн, равиоли с лососем - 220 грн, наполеон в стакане - 55 грн

Адрес: улица Багговутовская, 23

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