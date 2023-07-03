В Испании появился мурал «Мир в наших руках», посвященный Украине: фото

В испанском городе Кордова открыли украинскую мурал «Мир в наших руках». Его авторы – киевские художники Ольга и Михаил Коробковы.

Об этом художники сообщили в своих соцсетях.

Своей стенописью художники хотят привлечь внимание мира к войне в Украине и побуждать Европу и дальше продолжать поддерживать украинцев в сопротивлении российской агрессии.

Художники нарисовали на мурале мать с младенцем: они символизируют любовь, надежду и веру в светлое будущее украинцев.

«Сотни тысяч мам с детьми, мужчин и женщин погибли с началом российского вторжения и полномасштабной войны в Украине. Поэтому через искусство мы рассказываем Миру о нас, сильных и несгибаемых украинцах, которые борются за свою жизнь и свободу каждый день. Этот мурал олицетворяет все светлое и прекрасное, что есть у нашей нации», — говорит Ольга Коробкова.

Мурал расположен в историческом центре Кордовы – на стене древней Таможни XIV века перед Кафедральным собором Непорочного Зачатия Девы Марии.

Фото: Korobkov Аrt Studio