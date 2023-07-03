Кофе, коктейли и приставка: на Соломенке открыли кофейню-бар «Избранные произведения»

В Соломенском районе Киева заработала кофейня-бар «Избранные произведения». Здесь подают и кофе, и коктейли.

В барной карте заведения — около 30 классических позиций и авторские коктейли.

Также здесь предлагают все классические кофейные напитки, какао, авторские чаи и лимонады. К ним можно заказать десерты и киши.

Заведение можно посетить не только за напитками и вкусностями, но и чтобы поиграть в приставку. Для этого нужно забронировать время и столик заранее.

«Избранные произведения» ввели инициативу, благодаря которой гости могут передать банку колд-брю украинским защитникам и защитницам, беря напиток себе. Сейчас команда заведения уже передала ориентировочно 600 банок кофе.

Пока что «Избранные произведения» работают в тестовом режиме.

Цены: допио — 40 грн, флэт-вайт/капучино/лате — 60 грн, лимонады — 60 грн, Олд-фэшн/Американо — 120 грн, Дайкири/Мангетен — 130 грн, Бульвардье/Негрони — 150 грн, Вискисауэр/ 150 грн, Кловер-клаб/Авиация — 180 грн

Адрес: ул. Смелянская, 3

Режим работы: пн-сб 10:00-22:00, вс 12:00-22:00

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Фото: «Избранные произведения»