На Саксаганского открыли лаунж-бар Slava U с кальяном и музыкальными вечерами

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Ирина Маймур
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На улице Саксаганского приступил к работе лаунж-бар Slava U.

Здесь предлагают блюда украинской и европейской кухни, авторские коктейли и кальян, пишет Posteat.

За дизайн интерьера заведения отвечала столичная студия Znak Design. Специалисты выбрали ключевыми акцентами бар с короной из деревянных планок, а также черный украинский орнамент на стене. Также в лаунж-баре была создана Insta-зона со стилизованными темными зеркалами.

В ближайшее время владельцы планируют проводить музыкальные вечера с живыми выступлениями и DJ-сетами.

Это уже второе заведение сети Slava U, первый ресторан работает на Подоле.

Цены: ассорти маринованных деликатесов — 410 грн, биф тартар — 375 грн, теплый салат с телятиной и овощами гриль с вишневой икрой — 350 грн, королевские креветки в соусе терияки — 450 грн, медальоны с телячьей вырезки под клюквенным соусом — 490 грн

Адрес: ул. Саксаганского, 13/42

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Instagram

Фото: Znak Design, Slava U

Опубликовано: 03 июля 2023
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