Писанки, кобзарство и вышивка белым по белому: Украина внесла в список наследия ЮНЕСКО три элемента

Украина подала на внесение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО искусство украинских писанок, кобзарско-лирницкие традиции и технологию вышивания белым по белому из Полтавщины.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.

Два элемента будут рассматриваться в 2024 году:

международная номинация в Репрезентативный список «Украинская писанка: традиция и искусство», подготовленная совместно с Эстонией,

номинация «Практика по охране кобзарско-лирницкой традиции».

В 2025 году планируется рассмотрение номинации технологии вышивки «белым по белому» из города Решетиловки Полтавской области.

Напомним, что ранее в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (ЮНЕСКО) вошли Петриковская декоративная живопись, традиция Косовской рисованной керамики и крымскотатарский орнамент орьнек. А в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, внесли казацкие песни Днепропетровщины и культуру приготовления украинского борща.

Фото: «Пращур»