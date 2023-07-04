Писанки, кобзарство и вышивка белым по белому: Украина внесла в список наследия ЮНЕСКО три элемента

Украина подала на внесение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО искусство украинских писанок, кобзарско-лирницкие традиции и технологию вышивания белым по белому из Полтавщины.
Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.
Два элемента будут рассматриваться в 2024 году:
В 2025 году планируется рассмотрение номинации технологии вышивки «белым по белому» из города Решетиловки Полтавской области.
Напомним, что ранее в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (ЮНЕСКО) вошли Петриковская декоративная живопись, традиция Косовской рисованной керамики и крымскотатарский орнамент орьнек. А в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, внесли казацкие песни Днепропетровщины и культуру приготовления украинского борща.
Фото: «Пращур»