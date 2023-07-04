Украинский бренд часов ZAVOD собрал на Kickstarter почти $50 000

Украинский производитель часов ZAVOD собрал на Kickstarter уже $49 446, хотя учредители бренда надеялись всего на $5000.

Об этом сообщает издание Dev.ua.

ZAVOD представили на платформе часы REAL TIME, которые разрабатывали в течение двух лет. Новой моделью создатели хотели донести месседж: не забывайте ценить каждую минуту своей жизни, ведь неизвестно когда ваш мир может полностью измениться.

REAL TIME – это современные часы на основе дисковой системы измерения времени. Они имеют минималистичный дизайн. Часы разработал датский дизайнер украинского происхождения Алексей Искос.

ZAVOD создали специальное издание с надписью WAR TIME на задней крышке часов с тканевым ремешком военного зеленого цвета. Также можно купить кожаный или сетчатый ремешок черного цвета взамен.

Все вырученные из продажи часов деньги команда бренда направит на помощь пострадавшему от войны гражданскому населению. Каждый покупатель спецвыпуска получит отчет о расходовании средств.

Фото: Kickstarter