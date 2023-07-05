На Бессарабке открыли магазин азиатских продуктов Asia Foods

На Большой Васильковской в ТК Arena City открыли магазин азиатских продуктов Asia Foods на месте, где раньше работало кафе «Чашка» Игоря Сухомлина.

Это второй магазин Asia Foods в Киеве. Первый работает в ТРЦ Smart Plaza Obolon.

В Asia Foods можно приобрести наборы для приготовления азиатских блюд (для том ям, пад тай и т.п.), нори, снеки, супы быстрого приготовления, консервированные фрукты, азиатские соусы и сладости.

Также в магазине есть зона для самостоятельного приготовления рамена.