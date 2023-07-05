На Бессарабке открыли магазин азиатских продуктов Asia Foods

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Мария Иващук
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На Большой Васильковской в ТК Arena City открыли магазин азиатских продуктов Asia Foods на месте, где раньше работало кафе «Чашка» Игоря Сухомлина.

Это второй магазин Asia Foods в Киеве. Первый работает в ТРЦ Smart Plaza Obolon.

В Asia Foods можно приобрести наборы для приготовления азиатских блюд (для том ям, пад тай и т.п.), нори, снеки, супы быстрого приготовления, консервированные фрукты, азиатские соусы и сладости.

Также в магазине есть зона для самостоятельного приготовления рамена.

Цены: Пирожное моти Green Tea (210 г) – 198 грн, Тесто для гедза (38 листов) – 280 грн, кокосовые сливки 400 мл – 104 грн, соус Шрирача (730 мл) – 417 грн, Чай матча shan wai shan г) – 294 грн
Адрес: ул. Большая Васильковская, 1–3/2, ТК «Арена Сити»
Режим работы: 10:00–22:00
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Опубликовано: 05 июля 2023
Бессарабка
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