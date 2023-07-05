На Львовской площади открыли заведение «Офис-чай» с bubble tea и японским стритфудом

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Ирина Маймур
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На Львовской площади заработало заведение «Офис-чай» от владелицы и дизайнера бренда Bibliotheque Nationale Ники Малихиной и Игорио Бондаренко.

Об этом сообщает The Village Украина.

Владельцы вдохновлялись эпосом японского экономического чуда, «небоскребах корпораций и автомобильной индустрии 70-80 годов».

В заведении предлагают bubble tea по классическому рецепту, появившемуся на Тайване в 80-х годах. Среди вкусностей есть японский стритфуд: сэндвичи кацу сандо и рисовые шарики онигири.

Владельцы заведения не ожидали такого ажиотажа во время работы в тестовом режиме. Пока они планируют открыть еще несколько точек в других районах Киева, в частности на Подоле, Позняках, ВДНХ и в Соломенском районе.

Цены: кацу сандо с яйцом «Завтрак» – 160 грн, кацу сандо с тофу – 180 грн, кацу сандо с клубникой/малиной 180 грн, онигири с тунцом в соусе кимчи – 120 грн, онигири с копченой сливой – 120 грн, черный чай – 100 грн, чай матча – 120 грн

Адрес: Львовская площадь, 1

Режим работы: ежедневно 12:00–20:00

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Фото: The Village Украина

Опубликовано: 05 июля 2023
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