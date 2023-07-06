На Подоле открыли чайную Meditatea

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Мария Иващук
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Чайная студия-шоурум Meditatea переехала с Дарницы на Подол. Теперь заведение работает на улице Константиновской.

"Мы создали место покоя, которое прекрасно дополняет киевский трамвай, старые здания и облака, которые так приятно созерцать с балкончика и горожан, торопящихся по делам или гуляющих по уютным улочкам", - говорят в заведении.

В Meditatea можно забронировать столик для чаепития, а также заказать чайную церемонию. Также здесь можно приобрести чай, посуду и аксессуары для чайной церемонии.

Цены: чайная церемония с мастером с одним видом чая на выбор (или 2 вида чая если участников больше 5 человек) – 350 грн/человек
Где: ул. Константиновская 22/17, код 157, 2 этаж
Время работы : со среды по воскресенье 13:00-20:00
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Опубликовано: 06 июля 2023
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