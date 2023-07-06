На Подоле открыли чайную Meditatea

Чайная студия-шоурум Meditatea переехала с Дарницы на Подол. Теперь заведение работает на улице Константиновской.

"Мы создали место покоя, которое прекрасно дополняет киевский трамвай, старые здания и облака, которые так приятно созерцать с балкончика и горожан, торопящихся по делам или гуляющих по уютным улочкам", - говорят в заведении.

В Meditatea можно забронировать столик для чаепития, а также заказать чайную церемонию. Также здесь можно приобрести чай, посуду и аксессуары для чайной церемонии.