Компания Meta запустила свой аналог Twitter — приложение Threads

23
Ирина Маймур
share share

Компания Meta (Facebook) запустила приложение-конкурент Twitter. Оно называется Threads.

За первые семь часов от запуска к новой соцсети присоединилось более 10 млн пользователей, сообщил Марк Цукерберг.

Meta позиционирует Threads как «Instagram для текстовых разговоров». Приложение подтягивает описание профиля из Инстаграмма, сохраняя никнейм. Также можно сразу подписаться в Threads на всех, за кем вы следите в Инстаграмме, или выбрать отдельных пользователей.

Приложение доступно для загрузки в Google Play и App Store в более чем 100 странах, в том числе и в Украине. Однако оно пока не будет работать в Европейском Союзе. В Meta ожидают дополнительные указания от Европейской комиссии. Вероятно, они ожидаются в сентябре.

Фото: Threads

Опубликовано: 06 июля 2023
share share
Из-за российской ракетной атаки на Львов пострадало Kredens Cafe Из-за российской ракетной атаки на Львов пострадало Kredens Cafe Львов после ударов российскими "Калибрами": фото Львов после ударов российскими "Калибрами": фото На Подоле открыли чайную Meditatea На Подоле открыли чайную Meditatea В Киеве обустроили развязку на Дарницком мосту В Киеве обустроили развязку на Дарницком мосту В Харькове разрушают два старинных дома ХІХ века В Харькове разрушают два старинных дома ХІХ века Как выглядят квартиры в восстановленной после ракетного удара многоэтажке на Лобановского Как выглядят квартиры в восстановленной после ракетного удара многоэтажке на Лобановского "Укрзализныця" вернула военизированную охрану в поезда "Укрзализныця" вернула военизированную охрану в поезда Смотрите, как будет выглядеть улица Шелковичная после ремонта Смотрите, как будет выглядеть улица Шелковичная после ремонта
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.