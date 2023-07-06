Компания Meta запустила свой аналог Twitter — приложение Threads

Компания Meta (Facebook) запустила приложение-конкурент Twitter. Оно называется Threads.

За первые семь часов от запуска к новой соцсети присоединилось более 10 млн пользователей, сообщил Марк Цукерберг.

Meta позиционирует Threads как «Instagram для текстовых разговоров». Приложение подтягивает описание профиля из Инстаграмма, сохраняя никнейм. Также можно сразу подписаться в Threads на всех, за кем вы следите в Инстаграмме, или выбрать отдельных пользователей.

Приложение доступно для загрузки в Google Play и App Store в более чем 100 странах, в том числе и в Украине. Однако оно пока не будет работать в Европейском Союзе. В Meta ожидают дополнительные указания от Европейской комиссии. Вероятно, они ожидаются в сентябре.

Фото: Threads