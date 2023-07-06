Руководителя "Киевгорстроя" Игоря Кушнира отстранили после восхождения на Эверест

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Мария Иващук
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Руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, оставивший Украину со справкой об инвалидности, и совершивший восхождение на Эверест, отстранен от исполнения обязанностей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В "Киевгорстрое" проведут аудит.

Также работает временная контрольная комиссия, созданная депутатами Киевсовета. И она тоже даст результаты проверки деятельности ЧАО «Киевгорстрой» и его руководству.

Наблюдательный совет поручил "Киевгорстрою" продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами.

Ранее журналисты выяснили, что Кушнир, который в мае 2023 совершил восхождение на Эверест, покинул территорию Украины через справку об инвалидности.

В пресс-службе главы "Киевгорстроя" подтвердили, что Кушнир имеет третью группу инвалидности, потому что с 2005 года борется с меланомой. Ему был проведен ряд операций по удалению метастаз в различных органах и удалению самих внутренних органов.

Опубликовано: 06 июля 2023
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