В Украине запустят международную франшизу ресторанов украинской кухни «Най»

Международную франшизу ресторанов украинской кухни "Най" запустят и в Украине.

Об этом сообщил шеф-повар Владимир Ярославский.

Он отмечает, что на старте концепция сети была рассчитана исключительно на иностранные страны, чтобы познакомить людей со всего мира с «украинской культурой, едой и ДНК».

Но недавно команда проекта доработала концепт, ведь было много заявок от партнеров, которые хотели открыть ресторан именно в Украине.

«Поэтому «НАЙ» в Украине – быть! Уже есть первые утвержденные партнеры, а вы — готовьтесь стать первыми гостями», — сообщил шеф-повар.

Все, кто хочет открыть ресторан «Най» в одном из городов Украины и мира, должны оставить заявку по ссылке .

Напомним, что в марте 2023 года Владимир Ярославский запустил сеть ресторанов украинской кухни «Най» в 30 городах мира.

Фото: Владимир Ярославский