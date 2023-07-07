Алекс Купер открыл заведение "Зоря" на Лукьяновке

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Анна Григораш Мария Банько
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На месте Trattoria Zucca (La Famiglia) на Павловской открылось новое заведение Алекса Купера "Зоря". Он сам говорит, что "это место, как черная футболка: удобно, понятно, на каждый день, и всегда уместно".

Заведение назвали в честь Зари из "Американских богов" Нила Геймана.

Утреннее меню подают с 8:00 до 13:00. К примеру, большой киевский завтрак с гречневым хлебом, пастрами из индейки, картофелем, хумусом и яйцом, приготовленным по выбору гостя. Среди других опций: авокадо тост, каша, шакшука, сырники, крок мадам и крок месье.

В основном меню – гатсрономические закуски (запеченные корнеплоды с чесночным лабне, буратта с лечо из печеных перцев, печеные перцы капи), популярные салаты, паста, шницель, бургеры и мелты.

Вот впечатление Илоны, одной из первых гостей заведения: «Меню идеально-универсально, можно жонглировать блюдами и где-то пару месяцев питаться каждый день – не надоест. Терраса вся в окружении небоскребов, очень биг-сити-лайфно, вечером фонарики и коктейли. Внутри – кайф, хочется остаться, прописаться на Павловской 26/41. Или надеяться на тиражирование "Зори" в каждом районе Киева».

Адрес : Павловская 26/41
Режим работы : 9:00 – 21:00
Цены: печеные корнеплоды с чесночным лабне – 140 гривен, трюфельный бургер – 275 гривен, мелт с тунцем – 250 гривен, котлета по-киевски – 190 гривен, мороженое "Киевский торт" – 130 гривен
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Фото: Илона Молчанова

Опубликовано: 07 июля 2023
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